Минобороны не стало сообщать об ударах по электростанциям в Украине

Минобороны России в утреннем брифинге в понедельник о ходе войны в Украине не стало сообщать о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которых ряд регионов на востоке и севере Украины накануне оказались без света.

Российское военное ведомство заявило, в частности, о гибели за сутки сотен украинских военных (такие цифры приводятся практически в каждой сводке), уничтожении склада боеприпасов в Николаевской области, ударах по военным объектам и технике.

По многочисленным сообщениям, подтверждённым фото и видео, накануне вечером были нанесены ракетные удары по Змиевской ТЭС в Харьковской области, а также подстанциям в Полтавской и Днепропетровской областях. По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, были обстреляны три подстанции высокого напряжения, в результате чего обесточенными оказались около 40 подстанций, отключены несколько линий электропередачи.

По данным ведомства, без света остались сотни тысяч жителей пяти областей. Сообщалось о нарушении графика движения поездов, остановке общественного транспорта в городах, включая метро в Харькове. Спустя несколько часов основные линии были восстановлены. К полудню понедельника без света оставались около 15 тысяч человек. Сообщается, что в результате обстрелов погибли 4 работника энергетической сферы.

Об обстрелах инфраструктурных объектов накануне вечером - прямо или иносказательно - писали многочисленные прокремлёвские блогеры и сотрудники государственных СМИ, публикуя фотографии и видео пусков ракет и пожаров в результате их попадания и, по большей части, одобрительно отзываясь о действиях российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники прокомментировали обстрелы, заявив, что Россия мстит за поражение в Харьковской области, где в последние дни в результате украинского наступления российские войска оставили значительные территории. Зеленский назвал российские удары актами терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков традиционно порекомендовал журналистам обратиться с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре Украины в Минобороны. Так он ответил на вопрос о том, берёт ли на себя Россия ответственность за удары по инфраструктуре Украины и какова их цель, а также хватает ли ВС РФ людей и нет ли планов всеобщей мобилизации.

Песков сказал, что обо всём происходящем на фронте "круглосуточно" докладывают Владимиру Путину - из его слов следует, что президент был в курсе отступления российских войск под Харьковом и одобрил его.