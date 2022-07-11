В Харькове в результате обстрела погибли трое, не менее 30 ранены

В Харькове в результате обстрела российскими войсками утром в понедельник погибли, по меньшей мере, три человека, около 30 пострадали, в том числе подросток. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов со ссылкой на экстренные службы.

Он предположил, что город был обстрелян из реактивных систем залпового огня.

Ранее местные власти сообщили о трёх ударах по Харькову в ночь на понедельник. Одна ракета частично разрушила 6-этажный дом в Основянском районе, вторая попала в складское помещение там же, третий снаряд попал в здание школы в Слободском районе. В телеграм-каналах публикуются кадры, на которых видно, как над городом поднимаются клубы дыма.

Харьков и его окрестности регулярно подвергаются ракетным, авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам. Только за последние дни таких обстрелов было не менее сорока.На прошлой неделе российские войска нанесли удар по Харькову, попав в школу.

С начала войны жертвами российских атак стали свыше шестисот харьковчан, разрушено и повреждено более трети многоэтажных жилых домов города.

В Минобороны России отрицают обвинения в ударах по гражданским объектам в ходе боевых действий в Украине.