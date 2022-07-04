В Харькове разбирают завалы после удара по школе в Шевченковском районе

Российские войска утром 4 июля нанесли удар по Харькову, попав в школу. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Об обстреле сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, удар был нанесён около 4 часов утра, пострадала гимназия в Шевченковском районе. Во время удара в здании никого не было, спасатели сейчас разбирают завалы.
Также, по информации Синегубова, в течение последних суток обстрелам российской армии подверглись Харьковский, Изюмский, Богодуховский районы области. В результате были разрушены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и другие сооружения.
В селе Безруки Дергачевской общины в результате артобстрела погибли трое мирных жителей. Шесть человек были ранены, написал Синегубов.
Российские власти не раз отрицали обвинения в ударах по гражданским объектам в ходе боевых действий в Украине.
В утренней сводке Генштаба Украины говорится, в частности, что российские военные "штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Борогородичное, Мазановка и Долина". Эти села расположены между оккупированным городом Изюм в Харьковской области и Славянском, который находится под контролем украинских властей. Об успехе таких попыток российской армии украинские военные не говорят, ограничиваясь сообщением, что "боевые действия продолжаются", отмечает Русская служба "Би-би-си".
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Украины "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 4 июля, что на острове Змеиный в Одесской области установлены флаг Украины. "Знамя Украины на острове Змеиный установлено. Военная операция завершена, и снова территория возвращена под юрисдикцию Украины", – приводит слова Гуменюк на брифинге в понедельник Украинская служба Радио Свобода.
- 30 июня командование "Юг" сообщило, что в результате огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по Змеиному, "противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинули остров". Впоследствии главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что россйиские военные Змеиный покинули.
- Минобороны России подтвердило вывод своих сил с острова и назвало его "шагом доброй воли".
- 1 июля Залужный заявил, что российские самолёты нанесли по Змеиному удар фосфорными бомбами. В Москве это не комментировали.
- Остров в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для контроля над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.
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