Виталий Портников беседует с мэром Харькова Игорем Тереховым об обстрелах города, страданиях и утратах харьковчан и планах по восстановлению Харькова. Эфир в 20:30.
Мэр Харькова Игорь Терехов: я не мог представить такой жестокой войны. Эфир в 20:30.
Виталий Портников беседует с руководителем разрушаемого мегаполиса
Виталий Портников беседует с мэром Харькова Игорем Тереховым об обстрелах города, страданиях и утратах харьковчан и планах по восстановлению Харькова. Эфир в 20:30.
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