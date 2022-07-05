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Дороги к свободе

Мэр Харькова Игорь Терехов: я не мог представить такой жестокой войны. Эфир в 20:30.

Виталий Портников беседует с руководителем разрушаемого мегаполиса

Виталий Портников беседует с мэром Харькова Игорем Тереховым об обстрелах города, страданиях и утратах харьковчан и планах по восстановлению Харькова. Эфир в 20:30.

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