Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Ржевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в четверг о пяти пострадавших при обстреле с украинской стороны территории Шебекинского района.

Гладков написал в своём телеграм-канале, что под обстрел попало село Ржевка. Один из раненых в тяжелом состоянии - у него травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Еще у четверых пострадавших осколочные ранения нижних конечностей. Все они госпитализированы.

Гладков также написал, что осколками снарядов были повреждены два частных домовладения и один легковой автомобиль. Ранее губернатор сообщил об одном пострадавшем при атаке ВСУ села Новая Таволжанка.

Мэр Белгорода Валентин Демидов написал в телеграм-канале о повреждениях в жилых домах, полученных в ходе украинских обстрелов накануне вечером. По его словам, есть информация о повреждениях в более чем 50 квартирах и девяти частных домах.

Минобороны России заявило днём 8 февраля, что над Белгородской областью дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Позднее ведомство заявило об уничтожении над регионом 12 украинских реактивных снарядов.

Власти Белгородской области регулярно заявляют об обстрелах граничащих с Украиной районов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Киев сведения об обстрелах как правило не комментирует.