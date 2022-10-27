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В Харьковской области обнаружено ещё одно массовое захоронение

Эксгумация погибших мирных жителей в Украине (Архивное фото)

В Боровском районе Харьковской области недалеко от села Копанки обнаружено массовое захоронение. По словам местных жителей, его сделали российские военные, которые ранее отступили почти со всей территории региона. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В захоронении могут находиться тела не менее 17 человек. Жители села Копанки сообщили, что российские военные 13 апреля привезли тела на двух грузовиках, вырыли экскаватором яму и сбросили их туда. Место захоронения военнослужащие разровняли танками, не оставили никаких отметок и не дали этого сделать другим.

В сентябре украинская армия в ходе контрнаступления освободила в Харьковской области город Изюм и ещё более 300 населённых пунктов. Российские войска покинули северные районы региона. Позднее в Изюме нашли массовое захоронение, в котором находились тела 436 человек. Власти Украины сообщили, что у большинства из них имеют признаки насильственной смерти, а тридцать – следы пыток.

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