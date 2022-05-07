В Харьковской области разрушен музей Григория Сковороды

В Харьковской области в результате авианалёта российской армии разрушен музей украинского философа Григория Сковороды. Ранения получил 35-летний сын директора музея. Он оставался на ночь охранять помещение.

По данным местных властей, музей обстреляли в ночь на субботу. Один из снарядов попал под крышу. Начался пожар, который охватил всё здание.

Помещение музея почти полностью уничтожено, но коллекция не пострадала. Ранее её эвакуировали в безопасное место.

Музей философа расположен в селе Сковородиновка, примерно в 60 километрах от Харькова. Это имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Сковорода. Зимой Украина отмечает его 300-летие.

По данным Минкульта Украины, российские войска с момента вторжения повредили или уничтожили более 250 объектов культуры.

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