Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Харьковской области разрушен музей Григория Сковороды

Музей Григория Сковороды в Харьковской области

В Харьковской области в результате авианалёта российской армии разрушен музей украинского философа Григория Сковороды. Ранения получил 35-летний сын директора музея. Он оставался на ночь охранять помещение.

По данным местных властей, музей обстреляли в ночь на субботу. Один из снарядов попал под крышу. Начался пожар, который охватил всё здание.

Помещение музея почти полностью уничтожено, но коллекция не пострадала. Ранее её эвакуировали в безопасное место.

Музей философа расположен в селе Сковородиновка, примерно в 60 километрах от Харькова. Это имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Сковорода. Зимой Украина отмечает его 300-летие.

По данным Минкульта Украины, российские войска с момента вторжения повредили или уничтожили более 250 объектов культуры.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжетах:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG