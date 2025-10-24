В Херсоне 2 человека погибли в результате российского обстрела

В Херсоне в результате российского обстрела утром 24 октября погибли две женщины. 14 человек, в том числе 16-летний подросток, пострадали. Об этом сообщили местные власти.

Пострадали несколько частных и многоквартирных домов в Корабельном районе города.

В ночь на пятницу российские войска нанесли удары беспилотниками по нескольким регионам Украины. В Кировоградской области удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры, – сообщил глава военной администрации Андрей Райкович. Без света остались 19 населённых пунктов, сообщает "Настоящее Время".

Кроме того, в результате атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. В компании "Укрзалізница" сообщили, что некоторые поезда задерживаются; компания задействует комбинированную транспортировку, резервную тягу и объездные маршруты.

Утром 24 октября российские военные, как сообщается, ударили по Харькову четырьмя управляемыми авиабомбами. Все удары пришлись на Индустриальный район города, повреждено гражданское предприятие. Мэр Харькова Игорь Терехов пишет о троих пострадавших. Под завалами могут оставаться люди.