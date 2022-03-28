Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Херсонской области похищен депутат от партии "Слуга народа"

Российские военные грузовики, 24 февраля 2022 года

В оккупированном городе Геническ в Херсонской области россияне похитили депутата местного горсовета от партии "Слуга народа" Алексея Коновалова. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Коновалов ехал вместе с женой в направлении села Геническая Горка, на посту российских военных у депутата проверили документы. Соболевский утверждает, что у россиян есть список интересующих их людей, и Коновалов был в этом списке. В итоге депутата задержали, а его жена осталась на месте. Связи с Коноваловым нет.

По словам Соболевского, есть также неподтвержденные сообщения о похищении мэра города Голая Пристань Александра Бабича и главы поселка Каланчак Светланы Фоминой.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью изданию The Economist, что некоторые из похищенных ранее украинских политиков были найдены мертвыми.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Месяц войны в Украине
Embed
Месяц войны в Украине

No media source currently available

0:00 0:31:47 0:00

Месяц войны в Украине

Саммит НАТО в Брюселе и другие события дня


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG