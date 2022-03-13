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На юге Украины похищен мэр еще одного города в Запорожской области

Протестная акция в Мелитополе

В Запорожской области Украины российскими военными похищен мэр ещё одного города.

Как сообщили 13 марта украинские власти, на этот раз захвачен глава администрации Днепрорудного – Евгений Матвеев.

"Военные преступления становятся систематическими", - написал в Фейсбуке, комментируя ситуацию, глава военной администрации Запорожья Александр Старух.

Днепрорудное – небольшой город с населением около 20 тысяч человек, на берегу Каховского водохранилища. Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, этот город не находится под контролем российских сил. Но он окружён ими со всех сторон, а на подступах дежурит местная самооборона и волонтеры из числа горожан.

Ранее в Запорожской области, 11 марта, был похищен мэр Мелитополя Иван Фёдоров, что вызвало протестные выступления местных жителей. Немедленно освободить чиновника призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье жители Мелитополя вновь вышли на улицы с требованием отпустить городского главу. Отмечается, что есть видеокадры того, как Ивана Фёдорова выводят из здания городской администрации, предположительно, в сопровождении российских военнослужащих, занявших Мелитополь.

Похищение мэров Днепрорудного и Мелитополя "российскими вооружёнными силами" от имени руководства Евросоюза резко осудил в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По информации CNN и ряда других медиа, в Мелитополе российская сторона уже назначила своего человека для управления городом.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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