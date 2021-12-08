В Индии при крушении вертолёта погиб глава Штаба обороны Бипин Рават

Начальник штаба обороны Индии Бипин Рават и еще 12 человек, включая его жену, погибли в среду при крушении вертолёта на юге страны, в штате Тамилнад, недалеко от пункта назначения.

Один человек в катастрофе выжил, его госпитализировали с травмами.

Бипин Рават был первым в Индии руководителем Штаба обороны после того, как правительство учредило эту должность в 2019 году. Он считался одним из ближайших сторонников премьера Моди.

В Твиттере Нарендра Моди написал, что у Равата был богатый опыт, который он привнёс в армию, и Индия никогда не забудет его "исключительной службы". Министр обороны Раджнатх Сингх, в свою очередь, назвал гибель генерала Равата "невосполнимой утратой для вооружённых сил и всей страны".

Вертолёт Ми-17 российского производства с 63-летним генералом, его супругой и рядом других высокопоставленных чиновников на борту направлялся в штабной колледж в Веллингтоне.

Ми-17 разбился после того, как начал снижение. Катастрофа произошла в условиях тумана и плохой видимости. На кадрах с места крушения видны обломки воздушного судна и клубы дыма. Местные жители помогали потушить пламя.

Командование индийскими ВВС распорядилось о начале расследования причин катастрофы. Правительственный комитет по вопросам безопасности собрался на экстренное совещание под председательством премьер-министра Моди.

В задачу начальника индийского Штаба обороны входит координация действий всех трех видов вооруженных сил: военно-воздушных и военно-морских сил, а также сухопутных войск. Он должен поддерживать прямые контакты с премьер-министром по вопросам безопасности и оборонных закупок, давать ему рекомендации по вопросам долгосрочного оборонного планирования и управления вооруженными силами. При этом начальники штабов сухопутных войск, ВМС и ВВС подчиняются начальнику Штаба обороны. Рават, среди прочего, отвечал за операции в индийской части Кашмира.