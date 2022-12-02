В Индонезии за секс вне брака будут сажать в тюрьму

Парламент Индонезии обсуждает новую редакцию Уголовного кодекса страны. Предполагается, что её примут 15 декабря. В кодексе, в частности, появится статья, признающая уголовным преступлением секс вне брака: он будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Также парам будет запрещено жить вместе до свадьбы.

Заместитель министра юстиции Индонезии Эдуард Омар Шариф Хиаредж заявил, что будет "гордиться уголовным кодексом, который соответствует индонезийским ценностям".

В новом кодексе также появится статья об оскорблении президента страны и государственной власти. За такой проступок предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

Останутся неизменными криминализация абортов (за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования) и статья за "колдовство и чёрную магию".