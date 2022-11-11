Сенаторы предложили прописать понятие "традиционных ценностей"

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил изменить Семейный кодекс, дополнив его понятиями "фактический воспитатель" и "традиционные ценности", сообщают "Ведомости" со ссылкой на рекомендации членов комитета.

По данным издания, под традиционными ценностями предлагает понимать не только союз мужчины и женщины, но и "родительско-детские отношения", которые влияют на формирование у ребенка социального опыта. По мнению авторов поправок, авторитет родителей для воспитания детей имеет "непреходящее значение".

Отношения между родителями и детьми называют "иерархическими", а власть авторитета "основана на добровольном признании и подчинении". У ребенка должна сформироваться ценностная поведенческая установка "уважения авторитета другого человека, умения различать авторитет, считаться с ним, стремиться самому стать авторитетной личностью".