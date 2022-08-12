В Ингушетии фонд помощи малоимущим закупил бронекомплекты

Национальный фонд развития Ингушетии закупил бронекомплекты для бойцов ингушского ОМОН, воюющих в Украине. Об этом сообщила местная газета "Ингушетия". Ранее фонд помогал малоимущим и погорельцам.

Двадцать бронекомплектов, купленных на средства фонда, включают в себя бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что средства на покупку бронекомплектов для ОМОН фонд выделил по его личному распоряжению.

Национальный фонд развития Ингушетии был создан в период пандемии для поддержки малоимущих семей. Ранее фонд занимался закупкой мяса для малоимущих семей к мусульманским праздникам, а также помогал в приобретении медицинских материалов для больниц, оказывал помощь в восстановлении пострадавших от пожаров квартир.