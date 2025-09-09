Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Ираке освобождена похищенная россиянка Елизавета Цуркова

Елизавета Цуркова
Елизавета Цуркова
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке эксперта по Бижнему Востоку Елизаветы Цурковой, имеющей российское и израильское гражданство.

"Я рад сообщить, что Лиза Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «"Катаиб Хезболла" (боевое крыло "Хезболлы") и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после того, как многие месяцы подвергалась пыткам. Я всегда буду бороться за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и никогда не сдамся. ХАМАС, ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ НЕМЕДЛЕННО!", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Освобождение Цурковой подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

25 мая этого года сообщалось, что освобождение Цурковой должно состояться " в течение десяти дней" в обмен на семерых человек, задержанных в Ираке по обвинению в атаках на американские объекты. В январе израильское издание Haaretz писало, что Цуркову могут обменять на активистов исламистской группировки "Хезболла" (признана террористической в США и Евросоюзе), которые находятся в Израиле в статусе военнопленных.

  • Елизавета Цуркова, эксперт по Сирии и Ближнему Востоку, жила и работала в США. Первые сообщения о её похищении появились в июле 2023 года. Позже стало известно о переговорах между Израилем, Ираком и Россией по её освобождению.
  • Как сообщали израильские СМИ, она приехала в Ирак, чтобы вести исследования для диссертации, которую она писала в Принстонском университете. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещён, Цуркова воспользовалась российским паспортом.
  • С марта 2023 года с Цурковой не было связи. В июле того же года офис премьер-министра Израиля сообщил, что Цуркова жива, и израильские дипломатические службы делают всё возможное для её освобождения.
  • В ноябре 2023 года телеканал "Аль-Рабиа" обнародовал видеозапись, на которой Цуркова говорила о работе на израильские и американские спецслужбы и критиковала Израиль за действия в секторе Газа. Цуркова также призвала семью добиваться её освобождения. Подлинность записи по независимым источникам подтвердить не удалось, но израильские власти восприняли её как заслуживающее доверия подтверждение, что учёная жива.

Материалы по теме


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG