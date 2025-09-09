В Ираке освобождена похищенная россиянка Елизавета Цуркова

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке эксперта по Бижнему Востоку Елизаветы Цурковой, имеющей российское и израильское гражданство.

"Я рад сообщить, что Лиза Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «"Катаиб Хезболла" (боевое крыло "Хезболлы") и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после того, как многие месяцы подвергалась пыткам. Я всегда буду бороться за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и никогда не сдамся. ХАМАС, ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ НЕМЕДЛЕННО!", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Освобождение Цурковой подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.

25 мая этого года сообщалось, что освобождение Цурковой должно состояться " в течение десяти дней" в обмен на семерых человек, задержанных в Ираке по обвинению в атаках на американские объекты. В январе израильское издание Haaretz писало, что Цуркову могут обменять на активистов исламистской группировки "Хезболла" (признана террористической в США и Евросоюзе), которые находятся в Израиле в статусе военнопленных.