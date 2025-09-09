В Ираке освобождена похищенная россиянка Елизавета Цуркова

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке эксперта по Бижнему Востоку Елизаветы Цурковой, имеющей российское и израильское гражданство.
"Я рад сообщить, что Лиза Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «"Катаиб Хезболла" (боевое крыло "Хезболлы") и сейчас находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после того, как многие месяцы подвергалась пыткам. Я всегда буду бороться за СПРАВЕДЛИВОСТЬ и никогда не сдамся. ХАМАС, ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ НЕМЕДЛЕННО!", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Освобождение Цурковой подтвердил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани.
25 мая этого года сообщалось, что освобождение Цурковой должно состояться " в течение десяти дней" в обмен на семерых человек, задержанных в Ираке по обвинению в атаках на американские объекты. В январе израильское издание Haaretz писало, что Цуркову могут обменять на активистов исламистской группировки "Хезболла" (признана террористической в США и Евросоюзе), которые находятся в Израиле в статусе военнопленных.
- Елизавета Цуркова, эксперт по Сирии и Ближнему Востоку, жила и работала в США. Первые сообщения о её похищении появились в июле 2023 года. Позже стало известно о переговорах между Израилем, Ираком и Россией по её освобождению.
- Как сообщали израильские СМИ, она приехала в Ирак, чтобы вести исследования для диссертации, которую она писала в Принстонском университете. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещён, Цуркова воспользовалась российским паспортом.
- С марта 2023 года с Цурковой не было связи. В июле того же года офис премьер-министра Израиля сообщил, что Цуркова жива, и израильские дипломатические службы делают всё возможное для её освобождения.
- В ноябре 2023 года телеканал "Аль-Рабиа" обнародовал видеозапись, на которой Цуркова говорила о работе на израильские и американские спецслужбы и критиковала Израиль за действия в секторе Газа. Цуркова также призвала семью добиваться её освобождения. Подлинность записи по независимым источникам подтвердить не удалось, но израильские власти восприняли её как заслуживающее доверия подтверждение, что учёная жива.