В Иране хотят создать выездные суды для "пропагандисток порока"

Власти Ирана хотят создать выездные суды в общественных местах, например, в торговых центрах, чтобы наказывать женщин и девушек, которые отказываются носить хиджаб. Это следует из секретных документов, которые попали в распоряжение Персидской службы Би-би-си.

В этих документах также говорится, что карательные меры в отношении нарушающих исламский дресс-код школьниц могло бы принимать министерство образования, а знаменитостей можно было бы отправлять в тюрьму на срок до 10 лет за "пропаганду порока".

Полиции и другим силовым структурам Ирана, судя по этим документам, были даны широкие полномочия . Им разрешено входить в дома к нарушителям и конфисковывать компьютеры и мобильные телефоны; закрывать без санкции суда любые магазины, где не соблюдаются правила ношения хиджаба. Кафе, которые были признаны "центрами разложения", особенно те, что расположены вблизи школ и университетов, должны быть закрыты. Сотрудники полиции должны получить право заводить дела на женщин, которые не реагируют на требования покрыть голову, по обвинению в "пропаганде порока".

Власти Ирана эти документы не комментируют, однако иранскую газету, которая опубликовала короткий отрывок одной из директив, обвинили в разглашении секретной информации.

Кроме того, некоторые из этих мер были включены в закон "О хиджабах и целомудрии", принятый в сентябре. Он предусматривает 10 лет тюремного заключения для женщин за нарушение исламского дресс-кода. Кроме того, женщин могут подвергнуть порке и оштрафовать на сумму до 360 миллионов иранских риалов (более восьми тысяч долларов США).

Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты.

Ужесточение законодательства стало ответом властей Ирана на прошлогодние акции протеста, вспыхнувшие после смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла после задержания по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Семья Амини утверждала, что она была избита до смерти сотрудниками силовых структур. Протесты с лозунгами против полицейского насилия жёстко подавлялись. За время этих акций погибли не менее 500 человек, десятки тысяч были задержаны. Несколько участников протестов были казнены. Однако даже после прекращения протестов многие женщины в Иране продолжают сопротивляться требованию носить хиджаб.