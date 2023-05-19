В Иране казнили ещё трёх участников антиправительственных протестов

В Иране казнены ещё три участника антиправительственных протестов. Ранее правозащитники неоднократно заявляли, кто процесс над ними проводился с нарушением закона, а признательные показания были получены силой.
Салех Мирхашеми, Маджид Каземи и Саид Якуби были казнены в пятницу, 19 мая, в тюрьме Исфахана. Им вменялось в вину соучастие в инциденте 16 ноября прошлого года, когда в ходе подавления массовых протестов погибли три служащих военной полиции.
В приговоре суда, однако, говорится не об убийстве, а о "восстании против Бога" - такую формулировку иранские власти часто применяют в делах политических активистов.
Свою вину обвиняемые не признали.
- По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году - 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляли протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
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