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В Иране казнили ещё трёх участников антиправительственных протестов

Саид Якуби, Салех Мирхашеми и Маджид Каземи

В Иране казнены ещё три участника антиправительственных протестов. Ранее правозащитники неоднократно заявляли, кто процесс над ними проводился с нарушением закона, а признательные показания были получены силой.

Салех Мирхашеми, Маджид Каземи и Саид Якуби были казнены в пятницу, 19 мая, в тюрьме Исфахана. Им вменялось в вину соучастие в инциденте 16 ноября прошлого года, когда в ходе подавления массовых протестов погибли три служащих военной полиции.

В приговоре суда, однако, говорится не об убийстве, а о "восстании против Бога" - такую формулировку иранские власти часто применяют в делах политических активистов.

Свою вину обвиняемые не признали.

  • По подсчётам Iran Human Rights, с начала этого года в Иране приведены в исполнение более 200 смертных приговоров, в прошлом году - 582. В том числе смертные приговоры выносились участникам гражданских протестов, проходивших в Германии после смерти Махсы Амини.
  • В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляли протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.

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