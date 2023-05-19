В Иране казнили ещё трёх участников антиправительственных протестов

В Иране казнены ещё три участника антиправительственных протестов. Ранее правозащитники неоднократно заявляли, кто процесс над ними проводился с нарушением закона, а признательные показания были получены силой.

Салех Мирхашеми, Маджид Каземи и Саид Якуби были казнены в пятницу, 19 мая, в тюрьме Исфахана. Им вменялось в вину соучастие в инциденте 16 ноября прошлого года, когда в ходе подавления массовых протестов погибли три служащих военной полиции.

В приговоре суда, однако, говорится не об убийстве, а о "восстании против Бога" - такую формулировку иранские власти часто применяют в делах политических активистов.

Свою вину обвиняемые не признали.