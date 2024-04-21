В Иране создана новая служба по контролю за ношением хиджаба

Командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Хасан Хасанзаде объявил о создании новой правоохранительной структуры по вопросам соблюдения строгого дресс-кода для женщин.

Сотрудники этой службы, по словам одного из руководителей КСИР, прошли специальную подготовку, чтобы в дальнейшем обеспечивать, в частности, ношение женщинами накидки хиджаба в общественных местах "более ответственным образом".

Объявление последовало за информацией о том, что власти Ирана в последние дни усилили проверки на соответствие морали, в ходе которых, судя по появившимся снимкам, участники рейдов допускали грубое обращение с женщинами, следует из сообщения Иранской службы Радио Свобода – Радио Фарда.

После смерти под стражей в Иране в сентября 2022 года студентки Махсы Амини, которую задержала за неправильное ношение хиджаба полиция нравов, в стране начались массовые уличные протесты. Выступления продолжались несколько месяцев и стали одним из самых серьёзных вызовов иранскому консервативному руководству за последние несколько десятилетий. Сотни людей погибли в столкновениях, тысячи были арестованы, несколько участников протестов казнены.

Некоторые относительно умеренные иранские законодатели поставили под сомнение необходимость ужесточения режима в нынешних обстоятельствах, в том числе с учётом напряжённости из-за военной конфронтации в регионе. Однако руководство министерства внутренних дел Ирана новые меры и недавние рейды по соблюдению дресс-кода поддержало, подчеркнув, что всё это делается "в рамках закона".