Европарламент посмертно наградил премией Сахарова иранку Махсу Амини

Погибшая в 2022 году иранка Махса Амини и иранское движение "Женщина, жизнь, свобода" стали лауреатами премии Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Это одна из престижнейших в мире наград в области прав человека.

"Зверское убийство Амини побудило создание женского движения, вошедшего в историю, — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола. — ""Женщина, жизнь, свобода". Эти три слова стали синонимом свободы и достоинства в Иране".

Махсу Амини в сентябре 2022 года задержали сотрудники полиции нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. После задержания она оказалась в больнице, где скончалась. Её родственники считают, что она была забита до смерти в участке.

Смерть Амини спровоцировала продолжительные массовые протесты в Иране. По данным правозащитников, в ходе протестов и столкновений с полицией погибли более 500 человек, в том числе 71 ребёнок, сотни протестующих получили ранения, около 20 тысяч были арестованы. Несколько человек были приговорены к смертной казни.

Премия Сахарова была утверждена Европарламентом в 1988 году, она названа в честь советского диссидента, учёного-ядерщика Андрея Сахарова. В 2022 году победителями были объявлены президент Украины Владимир Зеленский и народ Украины. В 2021 — российский оппозиционер Алексей Навальный.