Иран не пустил семью Махсы Амини получить премию Европарламента

Власти Ирана не позволили семье Махсы Амини вылететь во Францию, чтобы получить премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Премия "За свободу мысли" была присуждена Амини посмертно. Получить её были приглашены родители и брат Амини. Однако, несмотря на наличие визы, погранслужба в Тегеране не позволила им сесть в самолёт и конфисковала их паспорта.

Вместо родственников на церемонии вручения премии будет присутствовать адвокат семьи, сообщает Deutsche Welle.

Иранская активистка курдского происхождения Махса Амини, выступавшая за права женщин, была в 2022 году задержана полицией за неправильное ношение хиджаба. Вскоре после задержания она впала в кому и впоследствии умерла в больнице. Иранские власти заявили, что 22-летняя Амини перенесла инсульт. Свидетели задержания утверждают, что она была избита полицией.

Гибель Амини спровоцировала продолжительные массовые протесты в Иране под девизом "Женщина. Жизнь. Свобода". По данным правозащитников, в ходе протестов и столкновений с полицией погибли более 500 человек, в том числе 71 ребёнок, сотни протестующих получили ранения, около 20 тысяч были арестованы. Несколько человек были приговорены к смертной казни.