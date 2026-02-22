21 февраля студенты нескольких иранских университетов вышли на акции протеста – впервые после того, как в январе власти жестко подавили крупнейшие за последние годы антиправительственные демонстрации.

Сообщается, что возле Технологического университета имени Шарифа в Тегеране произошли столкновения студентов с бойцами полувоенного ополчения "Басидж" в составе элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На видео, опубликованных в соцсетях, слышно, как студенты скандируют "Позор, позор", некоторые размахивают иранским национальным флагом.

Митинг также прошел в Технологическом университете имени Амира Кабира. Агентство Fars, близкое к КСИР, утверждает, что аналогичная акция состоялась в Тегеранском университете.

Демонстрации совпали с сотнями церемоний, которые прошли по всей стране на этой неделе в память о погибших во время крупных столкновений с силами безопасности в январе.

По данным правозащитных организаций, во время протестов, вспыхнувших в Иране в конце декабря 2025 года, погибло по меньшей мере семь тысяч человек. Правозащитники полагают, что реальное число жертв может быть значительно выше. Также были арестованы около 53 500 человек.

Ранее Amnesty International сообщила, что по меньшей мере 30 активистам грозит смертная казнь в связи с массовыми протестами в стране. Утверждается, что в восьми случаях уже были вынесены смертные приговоры. Среди обвиняемых по 22-м другим делам, пока находящимся на рассмотрении, двое несовершеннолетних. Иранские судебные власти официально не подтвердили ни один из смертных приговоров.