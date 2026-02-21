Amnesty International сообщила об угрозе казни 30 активистов в Иране

В Иране по меньшей мере 30 активистам грозит смертная казнь в связи с недавними массовыми протестами в стране, передаёт в субботу DPA со ссылкой на данные правозащитников из Amnesty International.

Агентство отмечает, что днём ранее Amnesty International сообщила об уже вынесенных смертных приговорах в восьми случаях. Среди обвиняемых по 22-м другим делам, пока находящимся на рассмотрении, двое несовершеннолетних.

Иранские судебные власти официально, как отмечается, не подтвердили ни один из смертных приговоров.

Amnesty International обвиняет руководство Ирана в использовании смертной казни для подавления инакомыслия. "Используя смертную казнь в качестве оружия, иранские власти стремятся вселить страх и подавить дух людей, требующих фундаментальных перемен", - заявила Диана Эльтахави, заместитель регионального директора правозащитной организации по Ближнему Востоку.

В первой половине января иранские службы безопасности жестоко подавили массовые протесты в стране, начавшиеся в конце декабря. По данным американского информационного агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), погибли более 7000 человек. Это число включает свыше 200 сотрудников силовых структур. Также были арестованы около 53 500 человек.

Антиправительственные демонстрации, изначально начавшиеся из-за экономического кризиса, называют самыми серьезными в Иране за последние годы. В субботу, 21 февраля, появились сведения, что новые протесты против авторитарного режима Ирана вспыхнули в одном из самых известных университетов страны после начала нового учебного семестра.

Речь идёт о Технологическом университете имени Шарифа в Тегеране. Студенческий информационный бюллетень сообщил о столкновениях с бойцами полувоенного ополчения "Басидж" в составе элитного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В поддержку участников январских массовых протестов в Иране выступила администрация президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома пригрозил ударами по Ирану, если власти этой страны начнут казнить задержанных на протестах активистов.

В середине февраля Трамп заявил, что смена режима - это "лучшее, что могло бы произойти" в Иране. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося наращивания американского военного присутствия в регионе, включая предполагаемую отправку авианосца "Джеральд Форд" и размещение авианосца "Авраам Линкольн". В свою очередь Высший руководитель Ирана, великий аятолла Али Хаменеи заявляет, что любые попытки Соединенных Штатов свергнуть его правительство потерпят неудачу.

В пятницу на этой неделе Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного военного удара по Ирану, чтобы оказать давление на его лидеров и добиться соглашения по ядерной программе Тегерана. Западные лидеры подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие, что в Тегеране отрицают.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп говорил, что мир узнает "в течение, вероятно, следующих 10 дней", будет ли достигнуто соглашение с Ираном или США предпримут военные действия.

По оценкам экспертов в Вашингтоне, кризис в отношениях между двумя странами достиг критической точки, и шансы на мир или войну составляют сейчас "50 на 50". Власти Ирана на этом фоне заявляют, что готовят дополнительные предложения на переговорах с США по своим ядерным разработкам, но одновременно, как показывают спутниковые снимки, укрепляют свои военные объекты, а верховный лидер страны, аятолла Али Хаманеи, разместил в социальных сетях публикации с угрозами в адрес американских войск.

