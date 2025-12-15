В Иране задержали Нобелевскую лауреатку Наргиз Мохаммади

В Иране лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади и еще 38 человек задержали 12 декабря во время церемонии в память об иранском юристе и правозащитнике Хосрове Аликорди. Об этом сообщает Радио Фарда.

Всех задержанных, среди которых правозащитники и активисты, отправили под стражу. В прокуратуре заявили, что они "делали провокационные заявления", которые якобы подстрекали толпу к "нарушению общественного порядка", сообщает "Настоящее Время".

На сайте фонда Наргиз Мохаммади говорится, что 14 декабря ей удалось позвонить семье. Она рассказала, что во время задержания люди в штатском били её дубинкой по голове и шее, впоследствии её дважды доставляли в отделение неотложной помощи. Мохаммади также сообщила, что во время и после ареста ее обвиняли в "сотрудничестве с израильским правительством". Пока не сообщается, были ли ей предъявлены официальные обвинения.

Наргиз Мохаммади выступает против смертной казни и ограничения прав и свобод женщин в Иране. В 2023 году ей присудили Нобелевскую премию мира "за борьбу против угнетения женщин в Иране и за права человека и свободу для всех". В 2022 году из заключения она поддерживала протесты в Иране, которые начались после гибели Махсы Амини, задержанной до этого за "неправильное" ношение хиджаба.

В январе 2024 года суд в Иране приговорил Наргиз Мохаммади, которая уже находилась в заключении, к 15 месяцам лишения свободы по делу о пропаганде, направленной против Ирана. До этого её уже судили несколько раз.

В конце 2024 года после операции её выпустили на свободу, первоначально на три недели. Прокуратура приостановила исполнение приговора на основании заключения судебно-медицинского эксперта. Затем это решение было продлено.