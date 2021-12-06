В Иркутске суд арестовал двоих свидетелей Иеговы

В Иркутске суд арестовал жителя Хакасии и жителя Кузбасса, которых следователи считают руководителями местного отделения церкви Свидетели Иеговы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Арест верующих произошёл в рамках возбуждённого в октябре уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации. Ранее по этому делу были заключены под стражу шестеро последователей свидетелей. По версии следствия, с сентября 2017 по октябрь 2021 года группа местных жителей продолжала деятельность организации Свидетелей Иеговы "Центральная, Иркутск". Эта организация, как считает следствие, занималась "экстремистской деятельностью".
Верующих задержали 5 октября, после того как в Иркутске и селе Пивоварихе прошли обыски не менее, чем в двенадцати домах последователей религиозной организации. В одном из жилищ были выбиты стекла. Обыски были проведены под руководством следователей и с участием вооруженных сотрудников Росгвардии. Несколько человек были доставлены на допросы.
Свидетели Иеговы, в домах которых провели обыски, заявили об истязаниях. У одного из задержанных, Николая Меринова, выбиты зубы.
- В апреле 2017 года Верховный суд России признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Позже все организации Свидетели в стране внесли в список экстремистских и запрещённых.
- В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". По его словам, они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Однако преследования продолжились. По статьям об экстремизме были осуждены десятки Свидетелей Иеговы, многие получили реальные сроки лишения свободы.
- В конце октября 2021 года Пленум Верховного суда России принял постановление, согласно которому иеговистов нельзя преследовать за мирные собрания, если верующие не пытаются возобновить деятельность организации, которая признана экстремистской и запрещена.
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