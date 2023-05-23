В Иркутске завели дело о разрушении стоянки древнего человека

В Иркутской области возбудили уголовное дело о разрушении объекта культурного наследия и археологического значения. Региону причинён ущерб в 6,8 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

Ведомство установило, что исторический объект повредили работники геологоразведочной организации, когда осуществляли взрывные работы. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

В ходе работ уничтожена одна из трёх стоянок древнего человека "Хортей-2" – разрушенные участки восстановлению не подлежат, пишет "Коммерсантъ". Стоянке было больше семи тысяч лет. Также повреждены наскальные рисунки возрастом от трёх до двенадцати тысяч лет, уточняют "Люди Байкала".

Местные жители сообщили изданию, что работы проводит "Сейсмопоиск": компания ищет вблизи исторического объекта нефть и газ. В "Сейсмопоиске" на вопросы издания не ответили.