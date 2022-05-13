У правозащитника в Иркутской области прошёл обыск по делу Навального

Сотрудники Следственного комитета при поддержке спецназа 13 мая провели обыск в квартире у правозащитника из иркутского Усть-Кута Алексея Тупицина, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на телеграм-канал "Новая страна-Свободная Россия".

У него были изъяты телефоны и компьютеры из дома. Правозащитника забрали на допрос в Следственный комитет. Его допрашивали по одному из уголовных дел в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Жену Тупицина Веру Кузакову также вызвали на допрос. О каком именно деле идёт речь — не уточняется. Против Навального возбуждено дело о создании экстремистского сообщества. Тупицин был волонтёром в местном штабе оппозиционера.