У правозащитника в Иркутской области прошёл обыск по делу Навального

Сотрудники Следственного комитета при поддержке спецназа 13 мая провели обыск в квартире у правозащитника из иркутского Усть-Кута Алексея Тупицина, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на телеграм-канал "Новая страна-Свободная Россия".
У него были изъяты телефоны и компьютеры из дома. Правозащитника забрали на допрос в Следственный комитет. Его допрашивали по одному из уголовных дел в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Жену Тупицина Веру Кузакову также вызвали на допрос. О каком именно деле идёт речь — не уточняется. Против Навального возбуждено дело о создании экстремистского сообщества. Тупицин был волонтёром в местном штабе оппозиционера.
- Алексей Тупицин был оштрафован и арестован за акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В 2021 году он выдвигался кандидатом в Госдуму РФ от партии "Яблоко". Директора усть-кутской школы №4 Ольгу Зуеву, которая поддержала выдвижение, уволили с работы.
- В марте сайт редакции портала "Усть-Кут 24", владельцем которого является Тупицин, был заблокирован Роскомнадзором за освещение войны в Украине.
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