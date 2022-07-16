Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Испании признают незаконным диктаторский режим Франко

Рабочие демонтируют статую бывшего испанского диктатора Франсиско Франко. Это был последний памятник Франко в Испании (февраль, 2021 год)

Также правительство будет обязано помочь в поисках около 100 тысяч жертв франкизма, пропавших без вести

Конгресс депутатов Испании одобрил новый закон об исторической памяти. В документе режим бывшего диктатора генерала Франсиско Франко объявлен незаконным, а испанское правительство обязано содействовать в поисках жертв франкизма. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно законопроекту, суды во время диктатуры Франко 1939-1975 годов и их решения признаются незаконными. Законопроект запрещает любое прославление бывшего диктатора, а также деятельность Фонда Франсиско Франко – частного учреждения, занимающегося сохранением наследия автократа.

Кроме того, в соответствии с новым законом правительство Испании должно будет составить карты мест, где могут быть обнаружены тела пропавших без вести во время режима Франко. Число тех, кто был убит и похоронен в безымянных могилах, доходит до ста тысяч человек. Также правительство учредит банк ДНК для облегчения идентификации жертв франкизма.

По поводу законопроекта в Конгрессе депутатов возникли разногласия. Одни считали, что он зашёл слишком далеко, другие – наоборот, что сделано недостаточно. Левому коалиционному большинству понадобилась поддержка небольших региональных партий, чтобы провести законопроект. Ведущая оппозиционная консервативная Народная партия пообещала отменить его, если выиграет выборы в следующем году.

Теперь законопроект должен одобрить испанский Сенат, после чего он станет законом. Ожидается, что это произойдёт на следующей неделе.

  • В октябре 2019 года после многолетних споров тело диктатора Франсиско Франко было вынесено из мавзолея и захоронено в фамильном склепе рядом с его супругой.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG