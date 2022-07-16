В Испании признают незаконным диктаторский режим Франко

Конгресс депутатов Испании одобрил новый закон об исторической памяти. В документе режим бывшего диктатора генерала Франсиско Франко объявлен незаконным, а испанское правительство обязано содействовать в поисках жертв франкизма. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно законопроекту, суды во время диктатуры Франко 1939-1975 годов и их решения признаются незаконными. Законопроект запрещает любое прославление бывшего диктатора, а также деятельность Фонда Франсиско Франко – частного учреждения, занимающегося сохранением наследия автократа.

Кроме того, в соответствии с новым законом правительство Испании должно будет составить карты мест, где могут быть обнаружены тела пропавших без вести во время режима Франко. Число тех, кто был убит и похоронен в безымянных могилах, доходит до ста тысяч человек. Также правительство учредит банк ДНК для облегчения идентификации жертв франкизма.

По поводу законопроекта в Конгрессе депутатов возникли разногласия. Одни считали, что он зашёл слишком далеко, другие – наоборот, что сделано недостаточно. Левому коалиционному большинству понадобилась поддержка небольших региональных партий, чтобы провести законопроект. Ведущая оппозиционная консервативная Народная партия пообещала отменить его, если выиграет выборы в следующем году.

Теперь законопроект должен одобрить испанский Сенат, после чего он станет законом. Ожидается, что это произойдёт на следующей неделе.