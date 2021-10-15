В исправительной колонии во Владикавказе произошёл бунт

В исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошёл бунт заключённых из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвуют, согласно неофициальным данным, около 600 человек, спецназ готовится к штурму территории.

По словам родственников заключенных, которые передаёт издание Mash, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключённым. Издание утверждает, что в четверг один из осуждённых зашил себе рот нитками.

Издание "База" приводит другую версию событий: согласно их неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключённых, в который вмешались сотрудники колонии.

Журналисты "Базы" утверждают, что в бунте принимают участие около 600 человек. Издание сообщает, что во Владикавказ стягиваются сотрудники силовых ведомств из всей Осетии, потому что во Владикавказе их недостаточно, чтобы взять колонию под контроль.

По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Агентству "Интерфакс" во ФСИН заявили, что беспорядки начались по зачину двух отрицающих режим заключённых, содержавшихся в штрафном изоляторе. Утверждается, что заключённые разбили камеры наблюдения, разломали внутренние двери на территории колонии. Mash передаёт о поджоге нескольких зданий.

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