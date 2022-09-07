Строительство арестованной в Италии суперъяхты "Шехерезада", принадлежащей, по документам, бывшему президенту "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, обошлось в 583 миллиона евро. Российские олигархи подарили её президенту России Владимиру Путину на Новый год. Такие утверждения содержатся в материале расследовательского центра "Досье".

Суперъяхта была арестована в мае в итальянском порту Марина ди Каррара. Тогда власти заподозрили, что она может принадлежать россиянину, находящемуся под санкциями. В письме к итальянским властям о праве владения на судно заявил Худайнатов. При этом на него записаны ещё 106-метровая суперъяхта "Амадея", которую власти США называют собственностью находящегося под санкциями миллиардера Сулеймана Керимова, и 135-метровая "Кресент", которую власти Испании задержали как собственность Игоря Сечина.

В материалах совместного расследования стран Евросоюза говорится, что Худайнатов не настолько богат, чтобы владеть всеми этими судами, указывается в расследовании. Власти ЕС установили, что строительство яхты на немецкой верфи оплачивали пять компаний.

Как минимум один из этих офшоров может быть напрямую связан с российскими бизнесменами, утверждает "Досье". Расследователи называют владельцем компании совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Неназванный источник проекта утверждает, что Магомедов – один из олигархов, даривших Путину "Шехерезаду".

По утверждению издания, деньги на новогодний подарок собирал миллиардер Геннадий Тимченко. Других дарителей издание не называет. Ранее о том, что "Шехерезадой" владеет президент России Владимир Путин, сообщалось и в других расследованиях. Известно, что экипаж судна сформирован из сотрудников Федеральной службы охраны. Кремль материал "Досье" не комментировал.