В Италии завершился суд над Ндрангетой, длившийся почти 3 года

В Италии вынесен приговор 207 обвиняемым по делу преступной мафиозной группировки Ндрангета из провинции Калабрия на юге страны.

Трёхлетний судебный процесс над 350 обвиняемыми проходил в специально построенном здании в городе Ламеция-Терме в Калабрии, чтобы обеспечить повышенные меры безопасности.

Около трети обвиняемых были оправданы. Остальных суд приговорил в общей сложности более чем к 2200 годам тюремного заключения. Одно лишь оглашение приговора длилось более полутора часов, пишет The Guardian.

В числе осужденных - как минимум двое высокопоставленных членов мафиозной группировки . Каждый получил по 30 лет тюрьмы. 11 лет проведёт за решёткой и их сообщник - 70-летний бывший адвокат Джанкарло Пителли.

Ндрангета ( от греческого слова "доблесть") - считается одним из самых мощных преступных синдикатов в мире, распространяющих свое влияние на Северную Европу, Южную Америку и США, и обладает почти полной монополией на импорт кокаина в Европу. Её ежегодные доходы исчисляются десятками миллиардов евро.

Центром мафиозной группировки был небольшой город Вибо-Валентия, который контролировал клан Манкузо. Однако сам Луиджи Манкузо в число обвиняемых на этом процессе не попал. Его будут судить отдельно.

При этом главным свидетелем на состоявшемся процессе был его племянник Эмануэле Манкузо. Именно он раскрыл секреты клана в обмен на защиту полиции.

Расследование началось ещё в 2016 году и распространилось как минимум на 11 регионов Италии. Всего в нем были задействованы более 2500 офицеров полиции. Поисками главарей занималось элитное подразделение итальянской полиции – вертолётная эскадрилья карабинеров "Охотники Сицилии".

Среди арестованных, обвиняемых и приговоренных были не только непосредственные члены мафиозной группировки, но и сотрудничавшие с ними политики. Некоторых из них арестовали в Германии, Швейцарии и даже Болгарии.

Суду были представлены многочисленные свидетельства вымогательств, коррупции при заключении государственных контрактов, незаконного хранения оружия, манипуляции результатами местных выборов и взяточничества.