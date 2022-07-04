В итальянских Альпах обрушился ледник, 7 человек погибло, 15 пропали

В итальянских Альпах произошло обрушение крупного ледника. Как минимум семь человек погибли, пятнадцать считаются пропавшими без вести. Восемь человек получили травмы, двое из них в тяжелом состоянии. На месте бедствия продолжаются спасательные работы с применением вертолетов и поисковых собак.

Ледник под названием Мармолада располагался на склоне одноименной горы. Это самая высокая гора Доломитовых Альп - горного хреба на северо-западе Италии. Высота Мармолады - 3300 метров. Доломитовые Альпы - популярное место для туризма как зимой, когда там катаются на горных лыжах, так и летом. Среди погибших и пострадавших были туристы из разных стран.

Представитель местной спасательной службы Вальтер Милан заявил, что хотя непосредственную причину трагедии еще предстоит установить, скорее всего ледник начал таять и рассыпаться из-за аномальной жары, которая стоит в последнее время в Италии. По его словам, даже на высоте трех километров, где лед и снег обычно не таяли, в последние дни держалась температура около +10 градусов Цельсия.

Премьер-министр Италии Марио Драги, приехавший на место катастрофы, заявил, что аномальная жара, вызвавшая таяние льдов, вызвана изменениями климата, которые в последние годы все заметнее ощущаются в Европе. "Сегодня вся Италия оплакивает жертв, - сказал он. - возможно, найдутся и какие-то неожиданные факторы, но совершенно ясно, что главная причина - в ситуации с климатом и ухудшении экологической обстановки. Правительству необходимо принять меры, чтобы свести вероятность повторения таких природных событий к минимуму."