В Ивантеевке под Москвой загорелся дом после падения БпЛА

В городе Ивантеевке, расположенном в ближнем Подмосковье к северо-востоку от Москвы, после атаки беспилотника загорелся частный дом. Российские власти утверждают, что на него упали обломки сбитого украинского беспилотника.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина - он смог самостоятельно эвакуироваться", - написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграме.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщило сбитом беспилотнике, "летевшем на Москву". Неясно, имел ли он в виду именно беспилотник, повредивший дом в Ивантеевке. В течение дня, по данным властей, в Подмосковье были сбиты ещё пять дронов.

Об атаках беспилотников на Москву и Подмосковье сообщают третьи сутки подряд. С вечера 19 июля вводились ограничения на работу московских аэропортов. Из-за этого были отменены или перенесены сотни рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот", как сообщили в Росавиации, планирует войти в расписание полётов к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики - до конца дня 21 июля.

Проблемы в связи с ударами беспилотников возникли и на железной дороге. В последние дни украинские беспилотники, как утверждается, атаковали две станции в Ростовской области - Лихая и Каменоломни. Более 50 пассажирских поездов следовали с опозданиями после пожара на станции Каменоломни, сообщали утром в РЖД. На Павелецком вокзале в Москве, откуда отправляются поезда на юг, как пишет Astra, были задержаны десятки поездов, включая и пригородные. К вечеру в РЖД сообщили, что часть поездов удалось вернуть в график