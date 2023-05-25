В Израиле от неизвестного патогена массово погибают морские ежи

В Эйлатском заливе на юге Израиля с угрожающей скоростью погибают морские ежи. Их убивает неизвестный патоген.

"Это быстрая и жестокая смерть: всего за два дня здоровый морской ёж превращается в скелет, почти полностью теряя ткани", – рассказал Омри Бронштейн, морской биолог из Тель-Авивского университета и ведущий автор нескольких работ о гибели морских ежей.

Учёные уже исключили версию локального отравления или загрязнения окружающей среды. Сейчас они подозревают "быстро распространяющуюся эпидемию", вызванную пока неизвестным патогеном. В апреле в США идентифицировали одноклеточного паразита, который убивал морских ежей в Карибском море. Его аналог, предполагают израильские учёные, может обитать в Средиземном и Красном морях.

Массовое вымирание морских ежей в Эйлатском заливе началось в январе, теперь оно распространяется на юг – в Красное море. Морские ежи поддерживают среду обитания коралловых рифов, поедая водоросли. Без ежей водоросли будут бесконтрольно расти, мешая кораллам и нарушая хрупкий баланс экосистемы рифов, – что уже произошло в Карибском море.