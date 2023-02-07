В США 40% животных и 34% растений находятся под угрозой исчезновения, 41% экосистем грозит истощение. Об этом говорится в докладе ведущей исследовательской группы по охране природы США и Канады NatureServe.
За пять лет исследований учёные пришли к выводу, что вымирание грозит более 4,3 тысячи видов животных и свыше 5,6 тысячи видов растений только на территории США.
Среди животных наиболее уязвимыми оказались улитки: исчезновение грозит 74% их видов. Такую же участь исследователи предсказывают 18% видам млекопитающих и 12% птиц – в абсолютном выражении вымереть могут 79 и 93 их вида соответственно, в том числе мохавеский суслик и калифорнийский кондор.
Среди растений наибольшая опасность грозит кактусам: почти половина их видов может исчезнуть. Венерина мухоловка, которая в дикой природе встречается только в нескольких округах Северной и Южной Каролины, также может быть уничтожена.
Основными угрозами для наземной фауны и флоры исследователи называют инвазивные виды и болезни, человеческую деятельность и изменение климата, для водных видов – загрязнение и запруживание водоёмов.
Глава NatureServe Шон О'Брайен надеется, что отчёт подтолкнёт депутатов к принятию Закона о восстановлении дикой природы Америки, который застрял в Конгрессе в прошлом году. Закон предполагает выделение штатам 1,4 миллиарда долларов на их планы по охране дикой природы, сейчас эта сумма составляет 50 миллионов долларов.
- Согласно отчёту Всемирного фонда дикой природы (WWF), с 1970 года численность популяций диких животных на Земле сократилась на 69%. Это произошло из-за деятельности человека, в том числе – из-за вырубки лесов, глобального загрязнения природы и избыточного потребления.
- В октябре 2022 года британские юристы предложили признать права нечеловеческих существ – животных, деревьев и даже рек, чтобы справиться с ухудшением климата и утратой биоразнообразия.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.