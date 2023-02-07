В США 40% животных и 34% растений находятся под угрозой исчезновения, 41% экосистем грозит истощение. Об этом говорится в докладе ведущей исследовательской группы по охране природы США и Канады NatureServe.

За пять лет исследований учёные пришли к выводу, что вымирание грозит более 4,3 тысячи видов животных и свыше 5,6 тысячи видов растений только на территории США.

Среди животных наиболее уязвимыми оказались улитки: исчезновение грозит 74% их видов. Такую же участь исследователи предсказывают 18% видам млекопитающих и 12% птиц – в абсолютном выражении вымереть могут 79 и 93 их вида соответственно, в том числе мохавеский суслик и калифорнийский кондор.

Среди растений наибольшая опасность грозит кактусам: почти половина их видов может исчезнуть. Венерина мухоловка, которая в дикой природе встречается только в нескольких округах Северной и Южной Каролины, также может быть уничтожена.

Основными угрозами для наземной фауны и флоры исследователи называют инвазивные виды и болезни, человеческую деятельность и изменение климата, для водных видов – загрязнение и запруживание водоёмов.

Глава NatureServe Шон О'Брайен надеется, что отчёт подтолкнёт депутатов к принятию Закона о восстановлении дикой природы Америки, который застрял в Конгрессе в прошлом году. Закон предполагает выделение штатам 1,4 миллиарда долларов на их планы по охране дикой природы, сейчас эта сумма составляет 50 миллионов долларов.