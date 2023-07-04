В Израиле в результате наезда и ножевой атаки ранены восемь человек

В Тель-Авиве в результате наезда на пешеходов и ножевой атаки ранены минимум восемь человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Судя по видео в соцсетях, автомобиль выехал на тротуар, сбив нескольких пешеходов. После этого водитель вышел из машины и успел ударить одного прохожего ножом. Сообщается, что одна пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Осторожно, на видео есть кадры нападения и убийства.

Нападавшего застрелил прохожий.

По данным полиции, нападавший был палестинцем, жившем на Западном берегу реки Иордан. Ему было около 20 лет, он въехал в Израиль по разрешению на лечение. По предварительной версии, нападавший действовал в одиночку, однако полиция задержала ещё нескольких подозреваемых.

Полиция предполагает, что число нападений возрастёт, поэтому меры безопасности в Израиле будут усилены.

Палестинское движение ХАМАС назвало теракт "первым ответом на преступления" в Дженине на Западном берегу реки Иордан, где Израиль недавно начал крупнейшую за последние несколько лет операцию. Армия обороны Израиля подчёркивает, что наносит удары "по террористической инфраструктуре".