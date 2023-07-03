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Израиль проводит крупную армейскую операцию в районе Дженина

Израиль объявил о начале в понедельник крупной операцию против палестинских боевиков в районе лагеря беженцев в Дженине, на Западном берегу Иордана. В рейде участвуют сотни военнослужащих.

Западные информагентства называют операцию крупнейшей в своём роде за несколько лет, когда армия наносит удары с беспилотников, использует бульдозеры и бронетехнику с привлечением наземных сил.

По информации палестинской стороны, за время рейда были убиты 8 человек, ещё более 50 - получили ранения.

Атлас мира. Погромы и террор. Нетаньяху, палестинцы и еврейские поселенцы
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Атлас мира. Погромы и террор. Нетаньяху, палестинцы и еврейские поселенцы
by Радио Свобода

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Армия обороны Израиля подчёркивает, что наносит в районе Дженина удары "по террористической инфраструктуре". Военные, в частности, говорят, что атаковали "совместный операционный центр", который служит командным пунктом для членов местного радикального формирования "Бригады Дженина". Также военные сообщают об ударах по складу оружия и укрытиям для тех, кто, предположительно, наносил удары по целям в Израиле в последние месяцы. Одновременно сообщается от 15 до 20 задержанных за время рейда.

Ранее Израиль активизировал операции на севере Западного берега, где расположен Дженин и прилегающий к нему лагерь беженцев. Этот объект называют оплотом палестинских вооружённых групп. В этом районе, как отмечает France-Presse, была волна нападений на израильтян, но в то же время были и нападения со стороны еврейских поселенцев на группы палестинцев.

О последнем серьёзном обострение на Ближнем Востоке сообщалось в мае нынешнего года. Тогда в ходе операции сил безопасности Израиля в секторе Газа, как заявляли израильские власти, было ликвидировано всё высшее руководство радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

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