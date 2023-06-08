В Каховском водохранилище уровень воды упал ниже "мёртвой точки"

Уровень воды в Каховском водохранилище на вечер четверга составляет 12,5 метров. Это ниже так называемой мертвой точки, ниже которой водозабор в населённые пункты и для Запорожской АЭС невозможен. Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Сироты, вероятнее всего, падение воды остановится на уровне примерно 3 метра. Он добавил, что если сейчас Каховское водохранилище опускается на один метр в сутки, то падение уровня воды продлится еще семь-восемь дней.
Если плотина Каховской ГЭС разрушена до основания, то через несколько дней водохранилище сузится с трёх с половиной километров до прежней ширины русла Днепра — до одного километра или чуть больше, как это было до строительства водохранилища, отметил Сирота.
Глава "Укргидроэнерго" также заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, а на постройку новой станции понадобится минимум пять лет и миллиард гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в четверг в Херсонской области, в очередной раз назвал уничтожение плотины терактом. Зеленский обратил внимание, что под водой оказались склады с опасными для природы и людей веществами и могильники скота, в том числе зараженного сибирской язвой.
В свою очередь на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе не изменился и угрозы безопасности нет.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Власти Украины обратились в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать разрушение плотины.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием намеренной диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
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