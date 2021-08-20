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В Калининграде активиста отправили под подписку о невыезде

Вадим Хайруллин

Суд в Калининграде назначил активисту Вадиму Хайруллину меру пресечения в виде подписки о невыезде. На него завели дело по "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения публичной акции. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на самого активиста.

По словам Хайруллина, он находится в статусе подозреваемого. Дело могло быть возбуждено из-за его участия в одиночном пикете с плакатом "За вашу и нашу свободу!", двух зимних митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и акции 21 апреля.

Хайруллин связывает возбуждение дела с другими одиночными пикетами, на которые он выходит с плакатом "Улыбнись, если Путин надоел".

Ранее другая калининградская активистка Евгения Федулова была задержана по делу о неоднократном нарушении правил проведения публичной акции. Её поместили в изолятор временного содержания. Суд по мере пресечения для неё состоится 20 августа.

  • Федулова и Хайруллин участвовали в январских акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Федулова после митинга 23 января получила 6 суток ареста, Хайруллина оштрафовали. За акцию 31 января Хайруллина арестовали на несколько суток якобы за её организацию.
  • Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.
  • "Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.

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