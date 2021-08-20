В Калининграде активиста отправили под подписку о невыезде

Суд в Калининграде назначил активисту Вадиму Хайруллину меру пресечения в виде подписки о невыезде. На него завели дело по "дадинской статье" о неоднократном нарушении правил проведения публичной акции. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на самого активиста.

По словам Хайруллина, он находится в статусе подозреваемого. Дело могло быть возбуждено из-за его участия в одиночном пикете с плакатом "За вашу и нашу свободу!", двух зимних митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и акции 21 апреля.

Хайруллин связывает возбуждение дела с другими одиночными пикетами, на которые он выходит с плакатом "Улыбнись, если Путин надоел".

Ранее другая калининградская активистка Евгения Федулова была задержана по делу о неоднократном нарушении правил проведения публичной акции. Её поместили в изолятор временного содержания. Суд по мере пресечения для неё состоится 20 августа.

Федулова и Хайруллин участвовали в январских акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Федулова после митинга 23 января получила 6 суток ареста, Хайруллина оштрафовали. За акцию 31 января Хайруллина арестовали на несколько суток якобы за её организацию.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.

"Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.