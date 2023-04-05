В Калининграде арестованы пять полицейских, их подозревают в пытках

В Калининграде суд арестовал пять сотрудников правоохранительных органов. Их подозревают в пытках. Сами они отрицают свою вину.

По данным Следственного комитета, подозреваемые - начальник оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, оперативник отдела собственной безопасности транспортной полиции, два сотрудника Росгвардии и сотрудник Управления экономической безопасности МВД.

Следствие утверждает, что 28 марта они провели серию обысков у семи жителей города, подозреваемых в незаконном предпринимательстве и хранении табачных изделий. Во время обысков подозреваемых избивали и пытали электрическим током, чтобы добиться признательных показаний.

После случившегося пострадавшие сняли побои и обратились с заявлением в полицию. Против полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Издание Север.Реалии сообщает, что по решению суда подозреваемые пробудут под стражей до 30 мая.