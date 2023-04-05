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В Калининграде арестованы пять полицейских, их подозревают в пытках

В Калининграде суд арестовал пять сотрудников правоохранительных органов. Их подозревают в пытках. Сами они отрицают свою вину.

По данным Следственного комитета, подозреваемые - начальник оперативно-розыскного отдела Калининградской областной таможни, оперативник отдела собственной безопасности транспортной полиции, два сотрудника Росгвардии и сотрудник Управления экономической безопасности МВД.

Следствие утверждает, что 28 марта они провели серию обысков у семи жителей города, подозреваемых в незаконном предпринимательстве и хранении табачных изделий. Во время обысков подозреваемых избивали и пытали электрическим током, чтобы добиться признательных показаний.

После случившегося пострадавшие сняли побои и обратились с заявлением в полицию. Против полицейских возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Издание Север.Реалии сообщает, что по решению суда подозреваемые пробудут под стражей до 30 мая.

  • По данным"Комитета против пыток", с 2000 по 2021 год 43% сотрудников силовых структур, которых судили за пытки по иску правозащитной организации, получили условные сроки. Средний реальный срок составил около четырех лет. В половине случаев возбуждения дела добиться не удалось.
  • Официальной и полной статистики по делам о пытках в России не существует. На это неоднократно указывала Организация Объединенных Наций.

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