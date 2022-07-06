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ЕСПЧ присудил 377 тысяч евро 12 россиянам, избитым в полиции

Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Франция

Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации двенадцати россиянам, пожаловавшимся на избиения и пытки в полиции. Общая сумма компенсаций составляет 377 тысяч евро. Суд решил, что заявители подвергались бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а в двух случаях пыткам, что нарушает положения Конвенцию о правах человека.

Один из заявителей пережил пытки в полиции Сочи в 2013 году. Полицейские задержали его по подозрению в краже кабеля, избивали и пытали. У пострадавшего было зафиксировано сотрясение мозга, многочисленные ушибы, переломы зубов, следы сексуального насилия. С заявлением на полицейских он обратился в Следственный комитет России, но в итоге на него самого завели дело за ложный донос на полицейских и осудили.

Полицейских судят за пытки
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Полицейских судят за пытки

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Еще два заявителя, Вячеслав и Геннадий Пискуновы, подверглись пыткам в полиции Саранска в 2013 году. Их задержали по подозрению в убийстве и стали выбивать из них признание. ЕСПЧ присудил Вячеславу 52 тысячи евро компенсации, а Геннадию – 26 тысяч евро.

Анатолий Жуков был избит полицейскими у себя дома в Иванове в 2016 году. Полицию вызвала его жена после семейной ссоры. Избитый полицией Жуков был госпитализирован, в больнице ему поставили диагноз "пневмоторакс" и сделали экстренную операцию. Выписавшись из больницы, Жуков обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, но в возбуждении дела против полицейских было отказано. ЕСПЧ присудил Жукову 26 тысяч евро компенсации. Остальные дела, переданные в ЕСПЧ, похожи на приведённые случаи.

В ЕСПЧ отметили, что ни в одном случае полиция не смогла выполнить свои обязанности по проведению эффективного расследования. Также суд подчеркнул, что следственные органы России, отказывая в возбуждении дел против полицейских, основывали свои выводы в основном на заявлениях причастных к делу сотрудников, а жалобы потерпевших игнорировали.

Заявители, скорее всего, не смогут получить компенсации. Россия была исключена из Совета Европы 15 марта. Москва не исполняет решения ЕСПЧ, принятые после этой даты: соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.

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