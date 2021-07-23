В Калининграде экс-главу исполкома “Единой России” поместили в СИЗО

В Калининграде 43-летний политик подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Он арестован и находится в следственном изоляторе, - сообщает Север.Реалии. По данным местных СМИ, речь идет о бывшем видном функционере "Единой России" в регионе Максиме Суворове. Он, как утверждается, покинул пост главы областного исполкома партии всего несколько дней назад.

Официально имя арестованного не называется, в пресс-службе суда подтвердили лишь, что ему 43 года и он занимается политикой. Однако первый секретарь калининградского обкома КПРФ Максим Буланов сообщил на своей странице ВКонтакте, что речь идёт о Суворове. Эту информацию подтверждает и калининградский сайт Клопс.ру. По данным издания, представителя "Единой России" обвиняют по статьям "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Подозреваемого поместили под арест, потому что следствие посчитало, что он может скрыться и может использовать "обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах".

Максим Суворов был депутатом совета депутатов Зеленоградска, на последних праймериз "Единой России" он победил по округу №3 в городской Совет депутатов Калининграда. Как сообщили Север.Реалии в региональном отделении "Единой России", 19 июля Суворов написал заявление о выходе из партии и о снятии с себя обязанностей главы исполкома, а также отказался от участия в выборах в городской совет депутатов Калининграда. "Он просто пришёл, написал заявления и ушел, никому ничего не объясняя. Сказал только, что выходит по собственному желанию, по личным обстоятельствам. А потом не выходил на связь" - сообщил источник в отделении партии. По его словам, об обвинениях бывшие коллеги Суворова узнали из СМИ.