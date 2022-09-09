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В Калмыкии избили журналиста "Кавказского узла"

В столице Калмыкии Элисте неизвестные избили корреспондента издания "Кавказский узел" Бадму Бюрчиева. Об этом изданию рассказал он сам.

На Бюрчиева напали вечером 8 сентября, когда он возвращался домой. По словам журналиста, его окружили и стали бить по голове со всех сторон – когда он упал, по голове нанесли ещё несколько ударов. "У меня в руках были две пятилитровые бутылки воды, на спине рюкзак. Среагировать не успел", – говорит Бюрчиев. В конце один из нападавших матом спросил: "Будешь ещё *******(писать, говорить?)", вспоминает Бюрчиев.

Нападавшие убежали, ничего у него не забрав, свидетельница вызвала полицию. По его словам, полиция приехала быстро. Бюрчиев рассказал полицейским, что неизвестных было пятеро (свидетельница говорит о четверых), одеты "во всё тёмное", на головах – капюшоны, кепки, лиц он не разглядел.

Бюрчиев связывает нападение со своей "оппозиционной либо журналистской" деятельностью. Его друзья предполагают, что избиение связано с публикацией в телеграм-канале Бюрчиева, в которой он подшутил над главой Калмыкии Бату Хасиковым.

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