Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии

В колонии №2 в Калмыкии двое заключенных с заточкой и арматурой напали на сотрудников исправительного учреждения – один работник колонии скончался на месте, семь человек получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нападение произошло вечером 5 августа на территории отряда строгих условий отбывания наказания. Затем, как утверждает СК, двое заключенных проникли в общежитие, где ранили еще шестерых сотрудников, оказывая сопротивление при задержании. Сотрудники ИК-2 получили травмы разной степени тяжести.

Нападавшие – 2000 и 1994 года рождения – были осуждены на 3,5 года и на 15 лет. Один из них отбывал наказание за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой – за убийство. Следственный комитет возбудил дела об убийстве, покушении на убийство и о дезорганизации работы колонии. О возможных мотивах преступления в пресс-релизе СК не говорится.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG