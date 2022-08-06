В Калмыкии заключенные напали на сотрудников колонии

В колонии №2 в Калмыкии двое заключенных с заточкой и арматурой напали на сотрудников исправительного учреждения – один работник колонии скончался на месте, семь человек получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нападение произошло вечером 5 августа на территории отряда строгих условий отбывания наказания. Затем, как утверждает СК, двое заключенных проникли в общежитие, где ранили еще шестерых сотрудников, оказывая сопротивление при задержании. Сотрудники ИК-2 получили травмы разной степени тяжести.

Нападавшие – 2000 и 1994 года рождения – были осуждены на 3,5 года и на 15 лет. Один из них отбывал наказание за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой – за убийство. Следственный комитет возбудил дела об убийстве, покушении на убийство и о дезорганизации работы колонии. О возможных мотивах преступления в пресс-релизе СК не говорится.