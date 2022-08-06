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В Калуге задержан журналист из-за комментария под постом Медведева

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

В Калуге полицейские задержали журналиста Дениса Старостина, сообщает ОВД-инфо. По данным правозащитников, поводом стал комментарий коллеги Старостина – активиста Тимофея Радзиховского – под постом Дмитрия Медведева во "Вконтакте".

Сотрудники полиции пытались узнать у Старостина информацию о Радзиховом, а затем отпустили.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оставил комментарий в группе Дмитрия Пучкова (Goblin), заступившись за блогера, канал которого был заблокирован на YouTube. Калужский активист Тимофей Радзиховский предложил Медведеву перестать "бухать" и обратить внимание на проблемы региона.

После этого у журналистов пропал доступ к их оппозиционному паблику "Гражданское общество Калужской области".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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