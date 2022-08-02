Помощник Дмитрия Медведева объяснил взломом его пост о восстановлении границ СССР

Помощник бывшего президента России Дмитрия Медведева Олег Осипов объяснил взломом страницы во "ВКонтакте" политика скриншоты записи, где тот обещает восстановить границы СССР. "С тем, кто взломал страницу, писал и публиковал удалённый пост, разберётся администрация ВК и те, кому положено", — цитирует государственное агентство ТАСС Осипова.

Снимки экрана с записью в ВК от имени Медведева появились в телеграм-канале журналистки и бывшего кандидата на пост президента Ксении Собчак вечером 1 августа и быстро разошлись по сети. В тексте от имени замглавы Совета безопасности обещается устроить "следующий поход для восстановления границ нашей Родины", которые "как известно нигде не заканчиваются".

От имени Медведева на снимках экрана заявляется, что Россия "освободит Малороссию", после чего вернёт "отобранные у нас Земли". Признанные только несколькими странами мира Абхазию и Южную Осетию предлагается воссоединить с Грузией "в составе единого государства с Россией". Выдвигаются претензии также на территорию Казахстана, власти которой фактически обвиняются в геноциде.

Сколько провисела запись от имени Медведева в публичном доступе, если она вообще существовала, неизвестно. В других его аккаунтах в социальных сетях она не появлялась. Медведев, строивший на посту президента имидж либерального политика, резко ужесточил свою риторику после полномасштабного вторжения России в Украину, регулярно выступая с агрессивных провоенных позиций.

Однако он долгое время был единственным высокопоставленным политиком, открыто критиковавшим СССР . При этом на снимках записи во "ВКонтакте" от его имени он называет Советский Союз "большим и могучим" и говорит, что после восстановления границ "народы снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании".