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В Камбодже лидера оппозиции приговорили к 27 годам ареста

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

Лидер камбоджийской оппозиционной "Партии народного спасения" Кем Соха в пятницу был приговорён к 27 годам ограничения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене. Назначенный срок Соха должен будет провести под домашним арестом.

Правозащитники и западные страны считают этот приговор расправой властей над политическим противником. Заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон заявил, что обвинения в адрес Кема Сохи были "политической махинацией премьер-министра Хун Сена, чтобы отстранить от выборов крупного лидера оппозиции Камбоджи и уничтожить демократический механизм".

"Партия народного спасения" была главной оппозиционной партией в Камбодже, противостоявшей правящей Камбоджийской народной партии. В 2018 году, незадолго до очередных парламентских выборов, она была ликвидирована, а её деятельность запрещена.

  • Камбоджа - одна из беднейших стран Юго-Восточной Азии. Формально она является королевством, но политическая власть принадлежит парламенту. Премьер-министр Камбоджи и председатель правящей Камбоджийской народной партии Хун Сен возглавляет правительство с 1993 года. В стране жёстко подавляется критика правительства.

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