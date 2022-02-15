В Канаде впервые применят закон о ЧС из-за протестов дальнобойщиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в попытке справиться с охватившими страну протестами против коронавирусных ограничений впервые применил законодательство, расширяющее его полномочия в чрезвычайных ситуациях.

Глава правительства объявил об этом в понедельник на пресс-конференции в Оттаве.

Закон, который был принят в Канаде в 1988 году, но ещё ни разу не использовался, даёт премьеру право приостанавливать некоторые права граждан для наведения общественного порядка.

По словам Трюдо, применение экстренного законодательства "будет ограниченным по времени, разумным и соразмерным". "Это необходимо для того, чтобы обезопасить канадцев и защитить их рабочие места", - подчеркнул Джастин Трюдо.

Протесты в Канаде продолжаются больше двух недель. Тысячи людей выходят на улицы, требуя отменить санитарные ограничения и требования обязательной вакцинации от COVID-19. В столице страны Оттаве часть центра блокирована грузовиками и другими транспортными средствами. Также протестующие на время перекрывали несколько пунктов пропуска на границе с США.

Акции недовольства начались с дальнобойщиков, которые выступили против вступившего в силу в январе требования к воителям предъявлять сертификат о вакцинации по возвращении в Канаду из Соединённых Штатов. Позднее акцент сместился, и правительство начали критиковать в целом за все те меры, которые оно принимало с начала пандемии коронавируса.

Поправки о полномочиях в условиях ЧС дают властям возможность без санкции суда "замораживать" личные счета лиц, связанных с протестами. Также может быть приостановлено страхование их транспортных средств.

Вице-премьер Христя Фриланд сообщила также о намерении расширить применение правил, связанных с противодействием финансированию терроризма, чтобы охватить криптовалюты и краудфандинговые платформы. Ранее со ссылкой на хакеров появилась информация, что было зафиксировано свыше 90 тысяч пожертвований протестующим дальнобойщикам на общую сумму в 8 миллионов 400 тысяч долларов. Для перевода денег использовалась краудфандинговая платформа GiveSendGo, пишет "Би-би-си".