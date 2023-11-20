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Протесты жён мобилизованных поручено предотвращать "любой ценой"

Кадр из видеообращения жен мобилизованных, Череповец, Вологодская область
Кадр из видеообращения жен мобилизованных, Череповец, Вологодская область

Вице-губернаторам российских регионов поручили внимательно следить за настроениями жён и других родственников мобилизованных. Об этом говорилось на семинаре по внутренней политике, который прошел на выходных в подмосковной Мастерской управления "Сенеж", пишет "Коммерсантъ".

Семинар был в значительной части посвящён предстоящей избирательной кампании 2024 года. Источник издания The Insider в одной из региональных администраций подтвердил, что перед губернаторами поставили задачу "любой ценой" купировать внешний протест. "Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек", – рассказал источник.

Организаторы семинара указывали, что возможные протесты родственников военнослужащих – "фактор риска, который могут использовать перед выборами президента России".

Сибирь.Реалии уточняют, что в последнее время жёнам российских мобилизованных в нескольких регионах отказались разрешить провести акции, где те намеревались требовать демобилизации их мужей, обеспечения ротации, предоставления отпусков или улучшения снабжения на войне в Украине.

В Новосибирске закрытая встреча прошла в местном ДК. От участников собрания требовали оригинал справки о мобилизации родственника и подтверждение своего родства с ним. Чиновники угрожают женщинам тем, что за несогласованные публичные мероприятия их будут преследовать. На мероприятии присутствовали только одобренные местной администрацией СМИ.

В Красноярске жёны мобилизованных получали угрозы из-за попытки организовать митинг за ротацию военных на войне в Украине. Их стали обвинять в работе на ВСУ.

Власти Санкт-Петербурга не разрешили родственникам мобилизованных провести митинг на Дворцовой площади. Мэрия Москвы также отказала родным мобилизованных в проведении митинга за возвращение их близких домой, объяснив это "коронавирусными ограничениями".

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