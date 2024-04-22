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В Карачаевске в результате нападения убиты двое полицейских

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Карачаево-Черкесии при обстреле наряда патрульно-постовой службы погибли двое полицейских, ещё один госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Республиканский отдел МВД уточнил, что погибшие в результате нападения – лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. Имя раненого полицейского не называется.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, хищении и незаконном обороте оружия. Нападавших ищут. В Карачаево-Черкесии введён план "Сирена".

По сведениям телеграм-каналов, наряд полиции обстреляли в Карачаевске в ночь на понедельник, 22 апреля. Нападавшие похитили у полицейских табельное оружие, автомат Калашникова и патроны.

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