В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по полицейским, один из них погиб, другой госпитализирован и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Согласно официальной информации МВД, двое сотрудников управления "Щелковское" проводили оперативные мероприятия по задержанию наркоторговца. Они устроили засаду возле тайника с крупной партией мефедрона недалеко от города Черноголовка. Когда за товаром пришёл неизвестный, полицейские попытались его задержать, но тот открыл огонь из пистолета.

Ряд телеграм-каналов сообщают, что преступник скрылся на мотоцикле, который позже был обнаружен на трассе М-11, ведущей в Санкт-Петербург.

Также телеграм-каналы распространяют фото погибшего полицейского: судя по ним, он был в штатском.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на полицейских. В Подмосковье объявлен план "Сирена", который в последний раз вводили после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".